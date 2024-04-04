Поліція виводить мігрантів з центру Парижа напередодні літньої Олімпіади

Французька поліція в середу вивела десятки мігрантів, зокрема сім'ї з маленькими дітьми, з площі перед будівлею мерії Парижа, на тлі приготувань до початку літніх Олімпійських ігор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Зазначають, що правоохоронці прибули на світанку в середу, щоб вивести близько 50 осіб, переважно жінок і дітей у віці від 3 місяців до 10 років, які спали на площі у візочках.

AP

Після цього мігранти зібрали речі та сіли на автобус до тимчасового житла в місті Безансон на сході Франції.

Гуманітарні працівники занепокоєні тим, що ці дії є початком більш широких зусиль паризької влади, спрямованих на те, щоб перед літніми Олімпійськими іграми звільнити Париж від мігрантів та інших людей, які сплять під відкритим небом, не надаючи їм довгострокових варіантів житла.

Організатори Олімпіади заявили, що працюють з групами допомоги, щоб знайти рішення для тих, хто опинився на вулицях, зокрема для багатьох людей, які приїжджають до Парижа з усього світу в пошуках притулку або роботи.

Багато з мігрантів походять з франкомовних африканських країн. Вони сплять під фасадом паризького пам'ятника, і серед них є ті, хто місяцями перебуває в центрі Парижа.

Раніше повідомляли, що церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі не мінятимуть попри занепокоєння спецслужб через підвищену терористичну загрозу.

Перед цим головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Минулого тижня стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор у Парижі.

Крім того, французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури. Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.