Полиция выводит мигрантов из центра Парижа перед летней Олимпиадой

Французская полиция в среду вывела десятки мигрантов, в том числе семьи с маленькими детьми, с площади перед зданием мэрии Парижа, на фоне приготовлений к началу летних Олимпийских игр.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Отмечается, что правоохранители прибыли на рассвете в среду, чтобы вывести около 50 человек, преимущественно женщин и детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет, которые спали на площади, в том числе в колясках.

AP

После этого мигранты собрали вещи и сели в автобус до временного жилья в городе Безансон на востоке Франции.

Гуманитарные работники обеспокоены тем, что эти действия являются началом более широких усилий парижских властей, направленных на то, чтобы перед летними Олимпийскими играми освободить Париж от мигрантов и других людей, которые спят под открытым небом, не предоставляя им долгосрочных вариантов жилья.

Организаторы Олимпиады заявили, что работают с группами помощи, чтобы найти решение для тех, кто оказался на улицах, в частности для многих людей, которые приезжают в Париж со всего мира в поисках убежища или работы.

Многие из мигрантов происходят из франкоязычных африканских стран. Они спят под фасадом парижского памятника, и среди них есть те, кто месяцами находится в центре Парижа.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже не будут менять, несмотря на беспокойство спецслужб из-за повышенной террористической угрозы.

Перед этим главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

На прошлой неделе стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения игр в Париже.

Кроме того, французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры. Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.