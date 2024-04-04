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В Словакии в очередной раз за неделю произошло нападение медведя на человека

Новости — Четверг, 4 апреля 2024, 22:59 — Мария Емец

В Словакии произошло новое нападение медведя на человека, что является как минимум третьим подобным случаем за последнюю неделю.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В округе Липтовский Микулаш на севере Словакии хищник нанес серьезные травмы 35-летнему мужчине, работнику лесничества.

Нападение произошло утром в четверг. Медведь выбежал навстречу леснику на узкой тропе среди густого букового леса.

У пострадавшего ранения грудной клетки, сломанные ребра и травма позвоночника. Мужчина пытался отпугнуть хищника и сделал три предупредительных выстрела; медведь остался невредимым.

Всего в период с 29 марта по 1 апреля специальная команда по реагированию на бурых медведей зафиксировала почти 40 сообщений о тех или иных встречах с медведями или нанесенном ими ущербе возле поселков.

Перед этим в воскресенье медведь в этом же районе напал напал на супружескую пару с собакой. В субботу медведь якобы напал на грибника в Жилинском районе.

Ранее оппозиция в Словакии призвала разъяснить ситуацию относительно застреленного медведя из Липтовского Микулаша, считая, что убили не того хищника, за которым охотились после того, как он ранил пять человек.

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Словакия