В Словакии в очередной раз за неделю произошло нападение медведя на человека

В Словакии произошло новое нападение медведя на человека, что является как минимум третьим подобным случаем за последнюю неделю.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В округе Липтовский Микулаш на севере Словакии хищник нанес серьезные травмы 35-летнему мужчине, работнику лесничества.

Нападение произошло утром в четверг. Медведь выбежал навстречу леснику на узкой тропе среди густого букового леса.

У пострадавшего ранения грудной клетки, сломанные ребра и травма позвоночника. Мужчина пытался отпугнуть хищника и сделал три предупредительных выстрела; медведь остался невредимым.

Всего в период с 29 марта по 1 апреля специальная команда по реагированию на бурых медведей зафиксировала почти 40 сообщений о тех или иных встречах с медведями или нанесенном ими ущербе возле поселков.

Перед этим в воскресенье медведь в этом же районе напал напал на супружескую пару с собакой. В субботу медведь якобы напал на грибника в Жилинском районе.

Ранее оппозиция в Словакии призвала разъяснить ситуацию относительно застреленного медведя из Липтовского Микулаша, считая, что убили не того хищника, за которым охотились после того, как он ранил пять человек.