СМИ: Вопрос вооружения Израиля выявил новый раскол в правительстве Британии

На фоне авиаудара Израиля, в результате которого в Газе погибли семь гуманитарных работников, в правительстве премьера Великобритании Риши Сунака возникли новые разногласия, на него оказывают давление с требованием приостановить продажу оружия Еврейскому государству.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили британские министры, члены парламента и другие должностные лица.

По данным источников, премьер Сунак и глава МИД Дэвид Кэмерон оказались между двух огней – тех представителей их Консервативной партии, которые хотят прекратить будущий экспорт оружия в Израиль, и тех, кто хочет продемонстрировать ему дальнейшую поддержку.

По меньшей мере трое министров правительства Великобритании выступают против любого приостановления продажи вооружений, утверждают собеседники агентства.

Чиновники, на которых ссылается Bloomberg, говорят, что Сунак и Кэмерон работали в тесном сотрудничестве друг с другом, а также с США, пытаясь оказать давление на Израиль, чтобы он приостановил боевые действия в Газе.

Уже в течение нескольких недель Кэмерон ожидает юридическую консультацию, которая позволила бы ему вынести решение о том, соблюдает ли Израиль нормы международного гуманитарного права во время военной операции в секторе.

Решение против Израиля приведет к тому, что Лондон может приостановить выдачу лицензий, которые позволяют компаниям поставлять ему оружие, что активно рассматривает МИД Великобритании, о чем Bloomberg сообщал ранее.

Хотя это было бы в значительной степени символическим шагом, ведь, по данным Минобороны страны, в 2022 году экспорт оружия в Израиль составил 42 миллиона фунтов (53 миллиона долларов), это стало бы политическим сигналом для ближневосточного государства от ключевого западного союзника.

По словам информированных источников, юридический департамент МИД склоняется к более жесткой позиции в отношении Израиля. Чиновники ведомства ожидают, что Кэмерон вскоре примет решение, а также публично заявит, что Израиль, вероятно, нарушил международное право, утверждают они.

Впрочем, указывает агентство, некоторые высокопоставленные члены правительства и его советники, а также десятки депутатов от консерваторов выступают против того, чтобы Великобритания признала, что Израиль, возможно, не соблюдает международное право, ведь хотят прекращать экспорт оружия, пока он ведет войну против террористов из ХАМАС.

В то же время политическое давление усилилось после удара Израиля в Газе, в результате которого погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), и это осложняется значительным отставанием консерваторов от оппозиционных лейбористов в рейтингах накануне выборов, которые ожидаются позже в этом году.

В публикации говорится, что некоторые представители консерваторов обеспокоены тем, что решительная позиция против Израиля может убедить некоторых депутатов поддержать замену Сунака.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Израиля после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в частности, трое британцев.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения относительно трагического инцидента.