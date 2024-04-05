Норвегия представила исторический план усиления обороны

Правительство Норвегии одобрило новый план, который предусматривает почти удвоение расходов на оборону до 2036 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

План предусматривает увеличение расходов на оборону на 600 млрд крон (56 млрд долларов) до 2036 года.

В правительстве назвали это "историческим импульсом для норвежских вооруженных сил".

"Обеспечение безопасности жителей Норвегии является наиболее фундаментальной задачей правительства. Нам нужна защита, адаптированная к текущей ситуации и картине угроз. Этот план является историческим стимулом для норвежских вооруженных сил и предусматривает значительное усиление всех видов обороны", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

В целом правительство потратит 1,624 млрд норвежских крон на оборону Норвегии в течение следующих двенадцати лет, до 2036 года. К тому времени оборонный бюджет будет почти вдвое больше, чем сейчас.

Правительство будет уделять приоритетное внимание таким основным направлениям: улучшение противовоздушной обороны, увеличение численности призывников, исправление критических недостатков в обороноспособности страны, значительные инвестиции в морские силы, усиление армии и территориальной обороны.

В Норвегии также намерены достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.