В Берлине намекнули Тбилиси, что закон об "иноагентах" несовместим с европейским курсом

В правительстве Германии критически прокомментировали планы партии власти в Грузии вернуть на рассмотрение законопроект "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", заявления спикеров пресс-службы правительства ФРГ и Министерства иностранных дел приводит агентство dts.

"Мы с определенным сожалением отмечаем, что этот проект снова рассматривается, несмотря на четкую реакцию в обществе и из-за рубежа", – прокомментировала в пятницу заместитель спикера правительства Кристиан Гофманн.

Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что Грузия находится на пути реформ, необходимых для вступления в ЕС, и в Тбилиси знают, что свобода прессы и демократия являются краеугольными ценностями Евросоюза.

Он не стал прямо комментировать, какие последствия может иметь принятие закона для дальнейшего движения Грузии к членству в ЕС. Как известно, Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, но с условиями.

В следующую пятницу грузинский премьер Ираклий Кобахидзе должен прибыть с визитом в Берлин.

Напомним, на этой неделе партия власти в Грузии возобновила намерения принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России. В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

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