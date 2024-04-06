Поддержка немецких ультраправых упала из-за подозрения в связях с РФ

Поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернативы для Германии" ("АдГ") снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, которую разоблачили на прошлой неделе в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом INSA для издания Bild am Sonntag.

Согласно исследованию, "АдН" получила поддержку 19% избирателей, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Таким образом, поддержка партии на четыре процентных пункта снизилась со своего максимума, который составлял около 23%, и праворадикалы остаются второй по поддержке политической силой в Германии.

Как свидетельствует опрос, оппозиционная ХДС/ХСС остается наиболее популярной с 31 процентом.

Все три правительственные партии – социал-демократы канцлера Олафа Шольца (15%), "Зеленые" (13%) и "Свободные демократы" (5%) – имеют почти столько же – 33%.

В то же время рейтинг "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), которая выступает против военной помощи Украине, остается неизменным на уровне 6%.

По словам главы INSA Германа Бинкерта, если такие показатели поддержки будут на выборах 2025 года, ни одно правительство нельзя будет сформировать без ХДС/ХСС.

Ранее сообщалось, что в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" планируют опросить своих двух депутатов относительно их вероятных связей с пророссийской сетью влияния, которую разоблачили на прошлой неделе в Европе.

На прошлой неделе стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.