Прем’єр Молдови вважає нову нібито "атаку дрона" у Придністров’ї провокацією

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав повідомлення влади невизнаного Придністров’я про нібито нову "атаку дрона" на військову частину черговою провокацією.

Слова Речана наводить видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Глава уряду Молдови заявив, що це "ще одна звичайна провокація", яка "вже не може викликати паніку або страх" у суспільстві.

"Ми зіткнулися зі ще однією звичайною провокацією. Звернімо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку або страх", – сказав прем'єр-міністр Молдови, зазначивши, що Росія підтримує такі провокації.

У п'ятницю так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що військову частину у регіоні нібито атакував дрон.

У відповідь Бюро реінтеграції Молдови заявило, що аналізує усі зображення та інформацію, та що "у регіоні триває серія провокацій метою привернути увагу".

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі, які нібито стали результатом атаки дрона.

Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео містить явні елементи монтажу.