Премьер Молдовы считает новую якобы "атаку дрона" в Приднестровье провокацией

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал сообщение властей непризнанного Приднестровья о якобы новой "атаке дрона" на воинскую часть очередной провокацией.

Слова Речана приводит издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Глава правительства Молдовы заявил, что это "еще одна обычная провокация", которая "уже не может вызвать панику или страх" в обществе.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Обратим внимание на реакцию общества, которое уже осознает реальность. Эти провокации больше не могут вызывать панику или страх", – сказал премьер-министр Молдовы, отметив, что Россия поддерживает такие провокации.

В пятницу так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что военную часть в регионе якобы атаковал дрон.

В ответ Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что анализирует все изображения и информацию, и что "в регионе продолжается серия провокаций с целью привлечь внимание".

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе, которые якобы стали результатом атаки дрона.

Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео содержит явные элементы монтажа.