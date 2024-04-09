Высший орган власти Норвегии отменил решение города принимать только украинских беженцев

В Норвегии офис губернатора Осло и Викена заявил во вторник, что отменяет решение городского совета Драммена принимать только украинских беженцев, заявив, что это противоречит норвежской конституции и законам о дискриминации в скандинавской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Офис губернатора Осло и Викена обратился к горсовету Драммена с просьбой объяснить свое февральское решение о том, что так будет легче интегрировать украинцев в общество. Губернатор заявил, что решение муниципалитета "предполагает прямую дискриминацию по национальному признаку".

Совет столкнулся с широкой критикой в Норвегии после того, как 13 февраля решил принимать только украинских беженцев. До трети населения Драммена являются иммигрантами или имеют иммигрантское происхождение.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, который возглавляет левоцентристское правительство, заявил, что 357 норвежских муниципалитетов не могут сами решать, каких беженцев им принимать – только сколько они могут принять. Он осудил решение муниципалитета и сказал, что оно "не является законным".

Драмменом руководит большинство, состоящее из консервативной партии "Хойре", Партии прогресса, христианских демократов и небольшой Партии пенсионеров.

Кристин Сурлиен, старший член партии "Хойре", рассказала местной газете Drammens Tidende, что это решение стало для нее неожиданностью: "Мы принимаем во внимание это решение и будем обсуждать дальнейшие действия как внутри Консервативной партии, так и между четырьмя партиями".

По данным, ранее предоставленным Драмменом, в 2023 году в муниципалитете проживало около 103 тысяч жителей. Из них почти треть – примерно 31 тысяча – являются либо иммигрантами, либо гражданами Норвегии, рожденными от родителей-иммигрантов.

По данным Норвежского статистического управления, это преимущественно поляки, литовцы, иракцы, пакистанцы и сомалийцы. Скандинавская страна с населением 5,5 млн человек с 2022 года предоставила убежище 70 800 украинцам.

Напомним, что норвежское правительство уже дважды за последние месяцы ужесточало условия приема беженцев из Украины, ссылаясь на невозможность обеспечить такое большое количество людей.