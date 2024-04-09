Німеччина у Міжнародному суді ООН відкинула звинувачення про підтримку геноциду в Газі

У вівторок Німеччина відхилила звинувачення Нікарагуа, які розглядає Міжнародний суд ООН, про те, що німецька допомога Ізраїлю сприяє геноциду та порушенням гуманітарного права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Голова юридичної команди Німеччини Таня фон Услар-Глейхен заявила, що претензії Нікарагуа "не мають ні фактичних, ні юридичних підстав. Вони залежать від оцінки поведінки Ізраїлю, а не сторони цього процесу".

"Щойно ми уважніше придивимося, звинувачення Нікарагуа розпадуться", – сказав Крістіан Тамс, член юридичної команди Німеччини, колегії з 16 суддів Міжнародного суду ООН.

Попередні слухання, що відбулися у понеділок і в вівторок, зосереджені на запиті Нікарагуа щодо так званих тимчасових заходів, які б включали судовий наказ Берліну припинити військову та іншу допомогу Ізраїлю та відновити фінансування агентства ООН з надання допомоги в Газі.

Резюмуючи аргументи Німеччини, фон Услар-Гляйхен закликала суддів не застосовувати попередні заходи і відхилити скаргу Нікарагуа.

Тамс зауважив, що 98% військового експорту до Ізраїлю після теракту 7 жовтня становили не зброя, а інше обладнання.

Показуючи суддям фотографію німецької допомоги, яку скидають з повітря над Газою, Тамс додав, що Берлін продовжує надавати гуманітарну підтримку палестинцям "щодня в надзвичайно складних умовах, конструктивно взаємодіючи з міжнародними партнерами".

Тим часом, виступаючи в Берліні, міністерка закордонних справ Анналена Бербок сказала журналістам, що Німеччина дотримується міжнародного права, включаючи право на самозахист Ізраїлю.

У понеділок Нікарагуа закликала суддів Міжнародного суду ООН змусити Німеччину припинити військову допомогу Ізраїлю, стверджуючи, що підтримка Берліна сприяє актам геноциду та порушенням міжнародного гуманітарного права в Газі.

МЗС Німеччини відкинуло звинувачення Нікарагуа, які почав розглядати Міжнародний суд ООН.