Германия в Международном суде ООН отвергла обвинения о поддержке геноцида в Газе

Во вторник Германия отвергла обвинения Никарагуа, рассматриваемые Международным судом ООН, о том, что немецкая помощь Израилю способствует геноциду и нарушениям гуманитарного права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Глава юридической команды Германии Таня фон Услар-Глейхен заявила, что претензии Никарагуа "не имеют ни фактических, ни юридических оснований. Они зависят от оценки поведения Израиля, а не стороны этого процесса".

"Только что мы внимательнее присмотримся, обвинения Никарагуа распадутся", – сказал Кристиан Тамс, член юридической команды Германии, коллегии из 16 судей Международного суда ООН.

Предыдущие слушания, состоявшиеся в понедельник и во вторник, сосредоточены на запросе Никарагуа о так называемых временных мерах, включающих судебный приказ Берлину прекратить военную и другую помощь Израилю и возобновить финансирование агентства ООН по оказанию помощи в Газе.

Резюмируя аргументы Германии, фон Услар-Гляйхен призвала судей не применять предыдущие меры и отклонить жалобу Никарагуа.

Тамс отметил, что 98% военного экспорта в Израиль после теракта 7 октября составляли не оружие, а другое оборудование.

Показывая судьям фотографию немецкой помощи, сбрасываемую с воздуха над Газой, Тамс добавил, что Берлин продолжает оказывать гуманитарную поддержку палестинцам "ежедневно в чрезвычайно сложных условиях, конструктивно взаимодействуя с международными партнерами".

Между тем, выступая в Берлине, министерша иностранных дел Анналена Бербок сказала журналистам, что Германия придерживается международного права, включая право на самозащиту Израиля.

В понедельник Никарагуа призвала судей Международного суда ООН вынудить Германию прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что поддержка Берлина способствует актам геноцида и нарушениям международного гуманитарного права в Газе.

МИД Германии отверг обвинения Никарагуа, которые начал рассматривать Международный суд ООН.