ОПУ: Переговори про безпекову угоду з Португалією почнуться незабаром

Україна та Португалія планують в найближчому майбутньому розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Цю тему обговорили заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та дипломатичний радник премʼєр-міністра Португалії Жорж Монтейру у розмові в режимі відеозвʼязку.

Жовква поінформував Монтейру про ситуацію на фронті й нагальні військові потреби України.

"Співрозмовники домовилися розпочати переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації "Групи семи" про підтримку України в найближчому майбутньому", – повідомила пресслужба.

Жовква привітав колегу з призначенням на посаду та подякував за незмінну підтримку Португалією боротьби України з російською агресією.

3 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, за підсумками якої вони доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди.

Новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу 2 квітня.