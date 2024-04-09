ОПУ: Переговоры о соглашении о безопасности с Португалией начнутся вскоре

Украина и Португалия планируют в ближайшем будущем начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Эту тему обсудили заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и дипломатический советник премьер-министра Португалии Жорж Монтейру в разговоре в режиме видеосвязи.

Жовква проинформировал Монтейру о ситуации на фронте и неотложных военных нуждах Украины.

"Собеседники договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации "Группы семи" о поддержке Украины в ближайшем будущем",– сообщила прессслужба.

Жовква поздравил коллегу с назначением на должность и поблагодарил за неизменную поддержку Португалией борьбы Украины с российской агрессией.

3 апреля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, по итогам которого они поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности.

Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру приняло присягу 2 апреля.