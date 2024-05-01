Правительство Шотландии пережило вотум недоверия после отставки первого министра

Парламент Шотландии не смог объявить вотум недоверия правительству, инициированному после расторжения коалиционного соглашения между Шотландской национальной партией и "Зелеными" и отставки главы кабмина – первого министра Хумзы Юсафа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вотум недоверия, инициированный оппозиционной Лейбористской партией, поддержали лишь 58 депутатов шотландского парламента, против проголосовали 70.

Не поддержали вотум не только шотландские националисты, но и "Зеленые", которые до этого раскритиковали Юсафа за решение разорвать коалиционное соглашение из-за споров о снижении климатических целей.

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Поражение правительства привело бы к отставке всех министров и, скорее всего, повлекло бы досрочные выборы в Шотландии. На этот сценарий рассчитывали лейбористы, которые в последних опросах сравняли свой рейтинг с Шотландской национальной партией.

Теперь же Юсаф – который объявил об отставке в начале недели, не дожидаясь вотума недоверия – продолжит возглавлять шотландское правительство, пока его партия не выберет нового лидера.

Предыдущая первая министр Шотландии Никола Стерджен, которая для многих стала ключевым политиком в борьбе за независимость Шотландии, по собственному решению ушла с поста лидера партии в марте 2023 года.

Хумза Юсаф стал первым мусульманином на посту председателя Шотландской национальной партии и главы правительства Шотландии.

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