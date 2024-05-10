В Амстердаме прошел многотысячный пропалестинский митинг: трое арестованных

Несколько тысяч человек снова вышли на пропалестинскую демонстрацию в столице Нидерландов Амстердаме после протестов возле местного университета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NL Times.

По словам представителя амстердамской полиции, во время демонстрации в четверг вечером арестовали трех человек за оскорбления, предусматривающие уголовное наказание, а также подстрекательство к ненависти.

После акции протеста правоохранители объявили, что полиция будет "видимо присутствовать" в городе, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на любые беспорядки.

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В то же время спецназовцы на короткое время имели столкновения с толпой на площади Спуй в Амстердаме, когда группа демонстрантов помешала проезду полицейского автомобиля.

Vandaag weer pro-Palestijnse protesten in Amsterdam. De politie voert een charge uit op het Spui. #uvaprotest #Amsterdampic.twitter.com/sMYOazKotC — Kees (@Kees71234) May 9, 2024

Правоохранители несколько раз ударили демонстрантов, что можно увидеть на видеозаписях телеканала AT5. Были и другие короткие стычки между ними и митингующими.

Некоторые из демонстрантов сели на проезжую часть площади Спуй, в то время как другие зашли на лестницу университетского здания, но их оттуда вытеснили.

Одна из групп протеста обвинила университет Амстердама в решении "жестоко обращаться со своими студентами".

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях "пересекли черту", и призвал не допускать нападений на полицию и нанесения ущерба имуществу.

Как сообщалось, накануне пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Впоследствии полиция разогнала протест студентов, как и в предыдущие сутки.

Часть сотрудников заведения выступили с открытым письмом, где высказались против решения администрации силой прекратить студенческий протест и призвали к акции в следующий понедельник, 13 мая, по "восстановлению права на ненасильственную демонстрацию и разрыва связей с израильскими учреждениями, которые нарушают права человека".