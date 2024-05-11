В Англии полицию, приехавшую на вызов, атаковали из арбалета

В английском графстве Бакингемшир задержали 54-летнего мужчину, который выстрелил в полицейского из арбалета.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в городке Хай Вайкомб. Сначала полиция получила вызов о 60-летнем мужчине с ножевым ранением и поехала выяснять ситуацию.

SkyNews

После приезда на место в них выстрелили из арбалета, один правоохранитель получил ранение в ногу. Полиция открыла ответный огонь, раненого стрелка – 54-летнего мужчину – задержали и забрали в больницу, ему грозят обвинения в покушении на убийство.

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"Пострадавшего в результате нападения также забрали в больницу с серьезными ранениями, которые не представляют угрозы для жизни", – сообщили в полиции, добавив, что не разыскивают новых подозреваемых в связи с инцидентом и угрозы для общественности больше нет.

Напомним, в январе полиция в Лондоне застрелила вооруженного арбалетом мужчину, который угрожал жителям одного дома.

В конце апреля вооруженный саблей мужчина нанес тяжелые ранения пяти людям в Лондоне, 14-летний парень в итоге умер. Следствие не считает, что это мог быть теракт.