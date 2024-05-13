В Германии неизвестные забросали камнями дом ультраправого политика

Неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом депутата городского совета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточногерманском городе Галле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам полиции, злоумышленники ночью забросали окна частного дома камнями и повредили несколько из них.

Они также бросили зажигательное устройство во входную дверь, но оно погасло само по себе, говорится в сообщении.

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Правоохранители заявили, что ни свидетели, ни полиция не смогли идентифицировать подозреваемых в этом районе после этого инцидента.

Расследованием дела занимается служба государственной безопасности страны, которая отвечает за политически мотивированные преступления, говорится в сообщении.

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Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.