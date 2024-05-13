В Германии неизвестные забросали камнями дом ультраправого политика
Неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом депутата городского совета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточногерманском городе Галле.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.
По словам полиции, злоумышленники ночью забросали окна частного дома камнями и повредили несколько из них.
Они также бросили зажигательное устройство во входную дверь, но оно погасло само по себе, говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что ни свидетели, ни полиция не смогли идентифицировать подозреваемых в этом районе после этого инцидента.
Расследованием дела занимается служба государственной безопасности страны, которая отвечает за политически мотивированные преступления, говорится в сообщении.
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