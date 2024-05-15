Финляндия хочет привлекать резервистов к охране границы с Россией

Министерство обороны Финляндии предложило изменить закон о воинской повинности для усиления безопасности на восточной границе страны с Россией, для чего для ее охраны будут привлекать резервистов.

Об этом говорится в заявлении финского Минобороны, которое цитирует "Европейская правда".

Предложенная реформа закона о воинской повинности будет предусматривать призыв резервистов на помощь пограничной службе Финляндии в исключительных случаях – например внезапного наплыва нелегальных мигрантов.

Эта мера будет касаться только резервистов, которые прошли военную службу в Пограничных войсках, отмечает Минобороны Финляндии.

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Резервисты, призванные на помощь финским пограничникам, могут выполнять такие обязанности, как наблюдение за границей, патрулирование, контроль за дорожным движением и логистические задачи, говорится в сообщении.

Законопроект также предлагает изменить требование, согласно которому повестки об участии в учебных сборах направляются военнообязанным минимум за три месяца, если речь идет о безопасности границ Финляндии – тогда повестку будут отправлять за 30 дней.

Пограничная служба Финляндии сейчас насчитывает около 2500 военнослужащих, еще 7500 человек занимаются безопасностью границы в других ведомствах.

Финское правительство еще с осени прошлого года ограничило движение через границу с Россией в связи с наплывом мигрантов. В апреле Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".