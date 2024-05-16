После аварии лодки у берегов Греции спасли 42 мигранта, 3 пропали без вести

В Средиземном море к югу от греческого острова Крит спасли 42 человека, но еще трое считаются пропавшими без вести после того, как лодка, которая, предположительно, перевозила мигрантов, подала сигнал бедствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Греческая береговая охрана сообщила, что ночью она получила сообщение от итальянской береговой охраны о лодке, которая потерпела крушение в 50 км к югу от Крита.

По ее словам, 40 человек спасли благодаря кораблям, которые проходили в этом районе, а еще двух – с помощью вертолета ВМС Греции.

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Береговая охрана сообщила, что еще трое людей все еще считаются пропавшими без вести, поэтому она продолжает поисково-спасательные операции в этом районе.

Греция лежит на одном из самых популярных маршрутов в Европейский Союз для людей, которые бегут от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Большинство из них переправляются на восточные острова Эгейского моря с соседнего турецкого побережья, другие пытаются обойти Грецию и направляются из Северной Африки в Италию более длинным и более опасным средиземноморским маршрутом.

В конце апреля власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от соседнего побережья Турции.

Недавно спасатели на восточном греческом острове Хиос нашли тела трех девушек, которые погибли после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалы.

Ранее греческая береговая охрана спасла группу из 29 мигрантов с поврежденной лодки в Средиземном море к югу от Крита.

Перед этим береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.