Суд ООН начал слушания по операции Израиля в Рафахе на юге Газы
Международный суд ООН 16 мая начал слушания по иску Южно-Африканской Республики, которая обвиняет Израиль в геноциде палестинского населения, относительно операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.
Представители Южной Африки заявили судьям ООН, что ситуация в Газе достигла "нового и ужасного этапа", а военная операции Израиля вышла далеко за пределы оправданной самообороны.
"Действия Израиля в Рафахе являются частью финального этапа. Это последний шаг в уничтожении Газы", – заявил адвокат Вон Лоу, представляющий интересы ЮАР.
Южная Африка также утверждает, что предыдущие предписания Международного суда ООН были недостаточными для рассмотрения "жестокого военного нападения на единственное убежище, оставшееся для населения Газы".
Израилю предоставят возможность ответить на обвинения в пятницу, 17 мая.
Напомним, в декабре 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.
В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.
В то же время в другом иске в Суде ООН судьи отказали Никарагуа в удовлетворении временных мер в отношении Германии и запретить ей оказывать военную и иную поддержку Израилю.