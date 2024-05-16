Суд ООН начал слушания по операции Израиля в Рафахе на юге Газы

Международный суд ООН 16 мая начал слушания по иску Южно-Африканской Республики, которая обвиняет Израиль в геноциде палестинского населения, относительно операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Представители Южной Африки заявили судьям ООН, что ситуация в Газе достигла "нового и ужасного этапа", а военная операции Израиля вышла далеко за пределы оправданной самообороны.

"Действия Израиля в Рафахе являются частью финального этапа. Это последний шаг в уничтожении Газы", – заявил адвокат Вон Лоу, представляющий интересы ЮАР.

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Южная Африка также утверждает, что предыдущие предписания Международного суда ООН были недостаточными для рассмотрения "жестокого военного нападения на единственное убежище, оставшееся для населения Газы".

Израилю предоставят возможность ответить на обвинения в пятницу, 17 мая.

Напомним, в декабре 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.

В то же время в другом иске в Суде ООН судьи отказали Никарагуа в удовлетворении временных мер в отношении Германии и запретить ей оказывать военную и иную поддержку Израилю.