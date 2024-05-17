У Британії на 45 років ув'язнили чоловіка, який вбив пенсіонера "з помсти за Газу"

Марокканець, який у Великій Британії зарізав перехожого на вулиці, пояснивши це помстою за дії Ізраїлю в Газі, отримав у п'ятницю тюремний строк щонайменше на 45 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд встановив, що 45-річний Ахмед Алід, який шукав притулку в Британії, вбив свою 70-річну жертву, підійшовши до неї ззаду на дорозі в місті Хартлпул вранці 15 жовтня минулого року, після того, як раніше напав на свого сусіда-мусульманина, який перейшов у християнство.

Як заявили прокурори, після арешту затриманий заявив детективам, що вчинив ці дії через конфлікт в Газі, та сказав, що вбив би більше людей, якби міг.

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Минулого місяця його визнали винним у вбивстві, замаху на вбивство та нападі на двох жінок-детективів під час допиту в поліції.

"Ви напали на Теренса Карні та вбили його під час терористичного акту", – сказала суддя Боббі Чіма-Грубб, засуджуючи Аліда до довічного ув'язнення в Королівському суді Тіссайда, зазначивши, що він повинен відсидіти за ґратами щонайменше 45 років, перш ніж можна буде розглядати питання про його можливе звільнення.

"Ви хотіли помститися за дії іноземної держави, Ізраїлю, а також залякати британський уряд та вплинути на його міжнародні відносини", – зазначила Чіма-Грубб.

Спершу Алід напав з двома ножами на свого сплячого співмешканця, щодо якого він став виявляти агресію після того, як дізнався про його навернення до християнства, та завдав йому шість ножових поранень, вигукуючи "Аллах акбар".

Втім, співмешканець, один з п'яти шукачів притулку, які жили в одному помешканні, зумів відбитися, і йому на допомогу прийшов інший мешканець.

Згодом Алід вийшов з будинку та напав на перехожого Теренса Карні ззаду, завдавши тому шість ударів ножем у груди, живіт і спину. Незабаром після цього жертва нападу помер.

Водночас вже після допиту в поліції затриманий напав на двох жінок-детективів, одна з яких отримала поранення в плече й зап'ястя.

Раніше цього тижня двоє чоловіків постали перед судом за звинуваченням у плануванні нападу та вбивства членів єврейської громади та інших осіб з автоматичною зброєю на північному заході країни.

Перед цим у Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні.

На початку травня стало відомо, що з моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.