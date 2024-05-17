В Британии на 45 лет посадили мужчину, убившего пенсионера "из мести за Газу"

Марокканец, который в Великобритании зарезал прохожего на улице, объяснив это местью за действия Израиля в Газе, получил в пятницу тюремный срок минимум на 45 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Суд установил, что 45-летний Ахмед Алид, который искал убежища в Британии, убил свою 70-летнюю жертву, подойдя к нему сзади на дороге в городе Хартлпул утром 15 октября прошлого года, после того, как ранее напал на своего соседа-мусульманина, перешедшего в христианство.

Как заявили прокуроры, после ареста задержанный заявил детективам, что совершил эти действия из-за конфликта в Газе, и сказал, что убил бы больше людей, если бы мог.

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В прошлом месяце его признали виновным в убийстве, покушении на убийство и нападении на двух женщин-детективов во время допроса в полиции.

"Вы напали на Теренса Карни и убили его, совершив террористический акт", – сказала судья Бобби Чима-Грубб, приговаривая Алида к пожизненному заключению в Королевском суде Тиссайда, отметив, что он должен отсидеть за решеткой по меньшей мере 45 лет, прежде чем можно будет рассматривать вопрос о его возможном освобождении.

"Вы хотели отомстить за действия иностранного государства, Израиля, а также запугать британское правительство и повлиять на его международные отношения", – отметила Чима-Грубб.

Сначала Алид напал с двумя ножами на своего спящего сожителя, в отношении которого он стал проявлять агрессию после того, как узнал о его обращении в христианство, и нанес ему шесть ножевых ранений, выкрикивая "Аллах акбар".

Впрочем, сожитель, один из пяти искателей убежища, которые жили в одном доме, сумел отбиться, и ему на помощь пришел другой житель.

Впоследствии Алид вышел из дома и напал на прохожего Теренса Карни сзади, нанеся тому шесть ударов ножом в грудь, живот и спину. Вскоре после этого жертва нападения скончалась.

В то же время уже после допроса в полиции задержанный напал на двух женщин-детективов, одна из которых получила ранения в плечо и запястье.

Ранее на этой неделе двое мужчин предстали перед судом по обвинению в планировании нападения и убийства членов еврейской общины и других лиц с автоматическим оружием на северо-западе страны.

Перед этим в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, спасавших евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне.

В начале мая стало известно, что с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.