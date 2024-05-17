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В Іспанії ліквідували мережу картелю та вилучили рекордну партію метамфетаміну

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Новини — П'ятниця, 17 травня 2024, 16:27 — Андрій Синявський

Іспанська поліція ліквідувала велику мережу розповсюдження метамфетаміну мексиканського картелю Сіналоа, вилучивши 1,8 тонни наркотику.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами правоохоронців, 1,8 тонни вилученого наркотику – це найбільша конфіскація метамфетаміну в історії країни.

 
AP

Поліція повідомила, що арештувала громадянина Мексики, якого поліція ідентифікувала як лідера групи, а також трьох іспанців й одного румуна, та здійснила рейд на шість об'єктів у Валенсії.

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Водночас офіцер Антоніо Мартінес оголосив про "ліквідацію цієї групи", яка, на думку поліції, намагалася встановити свою присутність в Іспанії.

Він вказав, що група використовувала будинки в ізольованих районах провінції Валенсії для зберігання контрабандних партій метамфетаміну, а потім використовувала транспортні засоби з подвійним дном для їх відправки в інші європейські країни.

Розслідування триває, і правоохоронці заявили, що можливі подальші арешти.

Раніше у Польщі офіційно висунули звинувачення 13 особам у масштабній торгівлі кокаїном та опіумом.

Наприкінці квітня у супермаркетах Німеччини виявили десятки кілограмів кокаїну в ящиках для бананів.

У Швеції тоді ж заявили про одну з найбільших в історії країни операцій з вилучення кокаїну – у порту біля Стокгольма конфіскували близько 1,4 тонни наркотику.

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Іспанія кримінал
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