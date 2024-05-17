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В Испании ликвидировали сеть картеля и изъяли рекордную партию метамфетамина

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Новости — Пятница, 17 мая 2024, 16:27 — Андрей Синявский

Испанская полиция ликвидировала крупную сеть распространения метамфетамина мексиканского картеля Синалоа, изъяв 1,8 тонны наркотика.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам правоохранителей, 1,8 тонны изъятого наркотика – это самая большая конфискация метамфетамина в истории страны.

 
AP

Полиция сообщила, что арестовала гражданина Мексики, которого полиция идентифицировала как лидера группы, а также трех испанцев и одного румына, и осуществила рейд на шесть объектов в Валенсии.

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В то же время офицер Антонио Мартинес объявил о "ликвидации этой группы", которая, по мнению полиции, пыталась установить свое присутствие в Испании.

Он указал, что группа использовала дома в изолированных районах провинции Валенсии для хранения контрабандных партий метамфетамина, а затем использовала транспортные средства с двойным дном для их отправки в другие европейские страны.

Расследование продолжается, и правоохранители заявили, что возможны дальнейшие аресты.

Ранее в Польше официально предъявили обвинения 13 лицам в масштабной торговле кокаином и опиумом.

В конце апреля в супермаркетах Германии обнаружили десятки килограммов кокаина в ящиках для бананов.

В Швеции тогда же заявили об одной из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина – в порту возле Стокгольма конфисковали около 1,4 тонны наркотика.

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Испания криминал
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