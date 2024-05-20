В Греции не ожидают изменения политической системы Ирана после гибели его президента

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис выразил соболезнования "правительству и народу Ирана" в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана, но при этом не ожидает изменения политической системы после авиакатастрофы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

Комментируя последствия, глава МИД заявил, что "очевидно, во время переходного периода будут определенные потрясения", добавив, что в течение 50 дней граждане Ирана должны проголосовать за нового президента.

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"Мне кажется, что серьезных беспорядков не будет. В Иране очень закрытая и жесткая (политическая) система", – отметил Герапетритис.

Ранее с соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана ранее выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Раиси не был самым влиятельным человеком в Иране, поскольку главным руководителем этого государства и самым большим авторитетом является верховный лидер Али Хаменеи.