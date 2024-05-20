Міноборони Румунії оголосило нову кампанію з набору добровольців-резервістів
Міністерство національної оборони Румунії оголосило нову кампанію з набору людей на добровільну військову службу для поповнення резерву, яка триватиме з 20 травня по 27 червня.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.
У військових частинах по всій Румунії підготували 4936 місць для навчання резервістів-добровольців – офіцерів, військових майорів, унтер-офіцерів, рядових і солдатів.
Зацікавлених громадян запрошують звернутись до військових комісаріатів, аби дізнатись про етапи відбору, проходження медичного огляду та військову частину або навчальний центр, де відбуватиметься первинна підготовка.
Кандидатам, які не мають військової підготовки, запропонують рекомендації для направлення на посади, на які вони відповідають, наголошує румунське Міноборони. Також відомство нагадало про перелік документів, необхідних для подання заявки на службу.
У Румунії з 2021 року діє закон, покликаний покращити привабливість добровільної військової служби. Він, зокрема, передбачає підвищення оплати для добровольців-резервістів, які не беруть участь у військових операціях.
Румунський парламент також має розглянути законопроєкту про добровільну базову військову підготовку, згідно з якою громадяни обох статей віком від 18 до 35 років можуть з власної ініціативи записатися на проходження базової військової підготовки протягом 4 місяців та отримати також грошову компенсацію.
Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунії важливо мати більше резервістів з військовою підготовкою. Натомість румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку виключив відновлення обов'язкової військової служби в країні.