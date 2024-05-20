Міноборони Румунії оголосило нову кампанію з набору добровольців-резервістів

Міністерство національної оборони Румунії оголосило нову кампанію з набору людей на добровільну військову службу для поповнення резерву, яка триватиме з 20 травня по 27 червня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

У військових частинах по всій Румунії підготували 4936 місць для навчання резервістів-добровольців – офіцерів, військових майорів, унтер-офіцерів, рядових і солдатів.

Зацікавлених громадян запрошують звернутись до військових комісаріатів, аби дізнатись про етапи відбору, проходження медичного огляду та військову частину або навчальний центр, де відбуватиметься первинна підготовка.

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Кандидатам, які не мають військової підготовки, запропонують рекомендації для направлення на посади, на які вони відповідають, наголошує румунське Міноборони. Також відомство нагадало про перелік документів, необхідних для подання заявки на службу.

У Румунії з 2021 року діє закон, покликаний покращити привабливість добровільної військової служби. Він, зокрема, передбачає підвищення оплати для добровольців-резервістів, які не беруть участь у військових операціях.

Румунський парламент також має розглянути законопроєкту про добровільну базову військову підготовку, згідно з якою громадяни обох статей віком від 18 до 35 років можуть з власної ініціативи записатися на проходження базової військової підготовки протягом 4 місяців та отримати також грошову компенсацію.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунії важливо мати більше резервістів з військовою підготовкою. Натомість румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку виключив відновлення обов'язкової військової служби в країні.