Минобороны Румынии объявило новую кампанию по набору добровольцев-резервистов

Министерство национальной обороны Румынии объявило новую кампанию по набору людей на добровольную военную службу для пополнения резерва, которая продлится с 20 мая по 27 июня.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

В воинских частях по всей Румынии подготовили 4936 мест для обучения резервистов-добровольцев – офицеров, военных майоров, унтер-офицеров, рядовых и солдат.

Заинтересованных граждан приглашают обратиться в военные комиссариаты, чтобы узнать об этапах отбора, прохождения медицинского осмотра и военную часть или учебный центр, где будет происходить первичная подготовка.

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Кандидатам, не имеющим военной подготовки, предложат рекомендации для направления на должности, которым они соответствуют, отмечает румынское Минобороны. Также ведомство напомнило о перечне документов, необходимых для подачи заявки на службу.

В Румынии с 2021 года действует закон, призванный улучшить привлекательность добровольной военной службы. Он, в частности, предусматривает повышение оплаты для добровольцев-резервистов, не участвующих в военных операциях.

Румынский парламент также должен рассмотреть законопроект о добровольной базовой военной подготовке, согласно которому граждане обоих полов в возрасте от 18 до 35 лет могут по собственной инициативе записаться на прохождение базовой военной подготовки в течение четырех месяцев и получить также денежную компенсацию.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румынии важно иметь больше резервистов с военной подготовкой. При этом румынский премьер-министр Марчел Чолаку исключил восстановление обязательной военной службы в стране.