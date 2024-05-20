В чешском Миловице разбился малый самолет, двое раненых

Небольшой самолет с двумя людьми на борту потерпел крушение в аэропорту города Миловице в центральной Чехии утром 20 мая.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Сообщение об инциденте поступило около 10:30 по местному времени. По предварительной информации, небольшой самолет разбился в районе аэропорта во время посадки.

Спасатели оказали помощь двум легкораненым пациентам и доставили их в больницу в городе Нимбурк.

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Фото: HZS Central Bohemian Region

"Мы приняли противопожарные меры, на первый взгляд, утечки рабочих жидкостей не было, когда происшествие будет расследовано, нас пригласят помочь в буксировке обломков", – сказала ČTK представитель спасательной службы Вероника Шворцова Мокова.

В чешской полиции сообщили, что помогли на месте происшествия, но расследование на себя возьмет государственный институт по расследованию причин авиакатастроф.

Как сообщалось, в начале мая в результате аварии одномоторного самолета в регионе Савоя на юго-востоке Франции погибли супруги из Австрии.

В прошлом месяце в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.