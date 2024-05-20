У Молдові комуністи оскаржують голосування поштою через "дискримінацію" Росії

Блок комуністів і соціалістів Молдови 20 травня звернувся до Конституційного суду країни з проханням перевірити закон про голосування поштою на виборах, який був ухвалений минулого місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Депутат від молдовської Партії соціалістів Влад Батринча, який подав скаргу до Конституційного суду, вважає, що закон порушує конституційні та міжнародні принципи, що гарантують рівні права всім виборцям, незалежно від їхнього місцеперебування.

"Ми розуміємо, що на президентських виборах 2020 року саме на цих виборчих дільницях кандидатка на посаду президента Мая Санду здобула найбільшу кількість голосів – від 94 до 97%. Зрозуміло, чому вибрали саме ці країни, і в яких нерівних умовах голосуватимуть інші виборці, які перебувають в інших країнах Європи, у Росії та інших країнах", – сказав він.

Реклама:

Також Батринча вважає, що цей закон "серйозно порушує Конституцію, національне законодавство, а також рекомендації Венеційської комісії, які забороняють внесення змін до Кодексу про вибори в рік виборів".

Раніше конституційність закону про голосування поштою попросили перевірити партії з нещодавно створеного олігархом-утікачем Іланом Шором блоку "Перемога".

Нагадаємо, на президентських виборах восени цього року молдовська влада протестує голосування поштою громадян Молдови, які перебувають у шести країнах: США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії.

У квітні парламент Молдови схвалив відповідне законодавство, яке передбачає організацію голосування поштою за кордоном – окрім тих країн, які не мають з Молдовою дипломатичних відносин, перебувають у стані війни або не дотримуються міжнародних стандартів у виборчій сфері.

Для чинної президентки Маї Санду дуже важливі голоси діаспори, оскільки її підтримка серед громадян Молдови за кордоном дуже висока. Під час минулих президентських виборів на закордонних дільницях утворилися великі черги.