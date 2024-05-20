В Молдове коммунисты оспаривают голосование по почте из-за "дискриминации" России

Блок коммунистов и социалистов Молдовы 20 мая обратился в Конституционный суд страны с просьбой проверить закон о голосовании по почте на выборах, который был принят в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутат от молдавской Партии социалистов Влад Батринча, который подал жалобу в Конституционный суд, считает, что закон нарушает конституционные и международные принципы, гарантирующие равные права всем избирателям, независимо от их местонахождения.

"Мы понимаем, что на президентских выборах 2020 года именно на этих избирательных участках кандидат на пост президента Майя Санду получила наибольшее количество голосов – от 94 до 97%. Понятно, почему выбрали именно эти страны, и в каких неравных условиях будут голосовать другие избиратели, которые находятся в других странах Европы, в России и других странах", – сказал он.

Реклама:

Также Батринча считает, что этот закон "серьезно нарушает Конституцию, национальное законодательство, а также рекомендации Венецианской комиссии, которые запрещают внесение изменений в Кодекс о выборах в год выборов".

Ранее конституционность закона о голосовании по почте попросили проверить партии из недавно созданного беглым олигархом Иланом Шором блока "Победа".

Напомним, на президентских выборах осенью этого года молдавские власти протестуют голосование по почте граждан Молдовы, которые находятся в шести странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

В апреле парламент Молдовы одобрил соответствующее законодательство, которое предусматривает организацию голосования по почте за рубежом – кроме тех стран, которые не имеют с Молдовой дипломатических отношений, находятся в состоянии войны или не придерживаются международных стандартов в избирательной сфере.

Для действующего президента Майи Санду очень важны голоса диаспоры, поскольку ее поддержка среди граждан Молдовы за рубежом очень высока. Во время прошлых президентских выборов на заграничных участках образовались большие очереди.