В Литве пограничников обеспечат тяжелым вооружением

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что литовских пограничников обеспечат тяжелым вооружением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Глава МВД отметила, что решение обеспечить пограничников тяжелым вооружением было принято в ответ на уроки войны России против Украины.

"Министерство обороны также будет способствовать обеспечению пограничников тяжелым вооружением. Я не хотела бы вдаваться в подробности (про вооружение), потому что все это еще находится в стадии обсуждения", – добавила Билотайте.

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По ее словам, Служба охраны государственной границы в последнее время оснащена современным вооружением, которое соответствует стандартам НАТО.

В понедельник глава МВД вместе с премьером Ингридой Шимоните осматривала мощности авиационного управления Службы охраны государственной границы Литвы в Палукнисе.

"Мы одинаково смотрим на ситуацию и вместе работаем над укреплением всех служб", – рассказала она.

В то же время, командующий пограничниками Рустамас Любаевас заявил, что тяжелое вооружение, которое планируется передать, будет включать как мобильную, так и стационарную технику, и его закупят до конца года.

"По крайней мере на первом этапе планируемое к закупке вооружение не потребует специальной подготовки... Оно будет применяться против солдат и против определенной техники", – пояснил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что напряженная геополитическая обстановка в регионе требует скорейшего размещения немецкой бригады в стране.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за границей.