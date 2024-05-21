Климатические активисты в Италии второй раз за два дня облили "краской" министерство

Представители группы Ultima Generazione ("Последнее поколение"), которая выступает за радикальные меры по противодействию климатическому кризису, 21 мая облили легкосмываемой субстанцией здание Министерства здравоохранения Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Протестующие распылили оранжевую "краску" над входом в здание итальянского Минздрава в Риме. Кроме того, один из них приклеил себя к земле перед министерством, а другие расклеили листовки с данными о количестве смертей и болезней, связанных с глобальным потеплением.

ФОТО: ANSA

"Я здесь, перед Министерством здравоохранения, потому что здоровье граждан не должно и дальше приноситься в жертву на алтарь прибыли", – сказал один из протестующих, 28-летний физик Леонардо.

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Полиция Рима быстро прибыла и разогнала активистов Ultima Generazione.

Как пишет ANSA, накануне климатические протестующие облили черной краской фасад Министерства юстиции Италии. В обоих случаях они использовали легкосмываемое вещество, которое лишь напоминает краску.

Активисты за последние несколько лет отличились аналогичными акциями по всей Италии, во время которых они обливали краской памятники или объекты культуры – утверждая, что это привлекает внимание к глобальным климатическим проблемам.

На этом фоне в начале года парламент Италии окончательно одобрил закон, вводящий более жесткие наказания для тех, кто наносит вред памятникам и культурным объектам.