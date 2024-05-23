В Венгрии заявили, что будут игнорировать ордер МУС на премьера Израиля в случае его выдачи

В правительстве Венгрии заявили, что не задержат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на своей территории, если Международный уголовный суд выдаст ордер на его арест.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

В общении с журналистами в четверг Гуяш сказал, что Нетаньяху не задержат на территории Венгрии, даже если МУС выдаст ордер на его арест, к чему призвал прокурор Международного уголовного суда.

Премьера Венгрии Виктора Орбана считают дружественным к израильскому премьеру.

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Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут – международный договор, основавший МУС, однако Гуяш заявил, что в стране не в полной мере действуют положения для выполнения решений суда.

После объявления Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина за его роль в депортации украинских детей в администрации Орбана также заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну.

Напомним, государства Запада противоречиво отреагировали на призыв Карима Хана к МУС выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно"