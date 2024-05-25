Афины предупредили Северную Македонию, что ее путь в ЕС лежит через Грецию

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис направил новое предупреждение новому руководству Северной Македонии о том, что невыполнение Преспанского соглашения 2019 года с Грецией заблокирует ее путь к членству в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ссылаясь на отказ президента Горданы Силяновской Давковой и новоизбранного премьер-министра Христиана Мицкоски соблюдать соглашение о названии страны, Мицотакис, находясь в субботу в предвыборной поездке, сказал, что "когда вы тянете за веревку, вы должны быть готовы ее прервать".

Если руководство, по его словам, "отклонится от согласованного курса, дорога в Европу будет закрыта", подчеркнув, что эта дорога "проходит через Грецию и через соблюдение международного права".

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Мицотакис ранее подтвердил намерение тормозить вступление Северной Македонии в ЕС после того, как ее новый президент назвала страну "Македонией", что разожгло спор с Афинами относительно названия.

Северомакедонский президент Гордана Силяновская Давкова, которая победила на президентских выборах, во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.