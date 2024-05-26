Немецкий министр: Израиль не должен осуществлять наступление на Рафах

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что военное наступление Израиля в Газе нарушает международное право.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "голод, страдания палестинского населения и атаки в секторе Газа" – несовместимы с международным правом.

"Израиль не должен осуществлять эту атаку, по крайней мере так, как он делал это раньше в секторе Газа, бомбардируя лагеря беженцев и так далее", – добавил Хабек.

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Он также заявил, что война может закончиться немедленно, если боевики ХАМАС сложат оружие.

В пятницу Международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.