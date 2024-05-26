Макрон критикует "увлечение Европы авторитаризмом"

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "увлечения авторитаризмом" в Европе и призвал людей голосовать на предстоящих европейских выборах с 6 по 9 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Берлин, сообщает AFP.

Во время встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером Макрон отметил, что у Европы "никогда не было столько врагов, как внутри, так и извне".

"Я думаю, что в глубине души мы имеем своеобразный кризис нашей демократии. Сила демократии заключается в постоянных дебатах по всем вопросам, чтобы попытаться достичь наилучшего решения, которое выберет народ", – сказал он.

Реклама:

По словам французского президента, сегодня "существует своеобразное увлечение авторитаризмом, которое появляется в наших собственных демократиях", также распространяется убеждение, что "в принципе, эта Европа, она была бы проще, если бы мы были националистическими".

"Мы позволяем националистам, а часто и врагам демократии, забирать все дивиденды демократии и критиковать ее экзистенциально", – добавил он.

В этом контексте "важно выйти и проголосовать на европейских выборах за партию, которую мы поддерживаем и которая является партией, защищающей Европу", призвал Макрон.

"Именно Европа дает возможность защитить демократию, отсутствие гегемонии на нашем континенте и способность вместе отвечать на эти вызовы", – подчеркнул он.

В воскресенье Макрон прибыл в Германию с трехдневным визитом. Это первый государственный визит французского президента в Германию за последние 24 года.

Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже долгое время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом были напряженные отношения.

Разногласия между лидерами охватывают ряд сфер, начиная с того, что Макрон продвигает идею большей самодостаточности Европы в вопросах обороны, а Шольц считает, что для европейцев нет надежной альтернативы поддержке США и Европа не имеет времени ждать возрождения собственного оборонпрома.