Испания попросит другие страны ЕС поддержать решение МУС по Израилю

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обратится к другим 26 странам-членам Евросоюза с просьбой официально поддержать Международный уголовный суд (МУС) и принять меры, чтобы Израиль уважал его решения.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Брюсселе во время совместной пресс-конференции со своими ирландским и норвежским коллегами, сообщает Reuters.

Его заявлению предшествовал призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля, а также главарей террористической группировки ХАМАС в связи с войной в секторе Газы.

"Я собираюсь попросить других 26 партнеров заявить о поддержке МУС и его решения, а также, если Израиль продолжит действовать вопреки этому заключению суда, мы попытаемся принять надлежащие меры для обеспечения выполнения этого решения", – отметил Альбарес.

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Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Международного уголовного суда и того, как она осуществляется в отношении Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв Карима Хана к МУС выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили суду поддержку и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно".