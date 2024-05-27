Макрон у Німеччині застеріг від захоплення автократами в Європі

Французький президент Емманюель Макрон під час візиту до Німеччини 27 травня висловив занепокоєння зростанням популярності ультраправих у європейській політиці і застеріг від захоплення авторитарними режимами в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У промові у місті Дрезден на сході Німеччини, де один із найвищих рівнів підтримки ультраправих у країні, Макрон заявив, що крайні політики в європейських демократіях поширюють захоплення авторитарними ідеями.

"Усюди в наших демократіях ці ідеї процвітають, підштовхувані крайнощами і, зокрема, ультраправими. Цей злий вітер дме в Європі, тож прокиньмось", – додав він.

Реклама:

Французький лідер також закликав "знайти в собі сили і рішучість" захищати "набір цінностей", за яким стоїть Європа, згадавши зокрема про загрозу російської повномасштабної агресії проти України для європейського проєкту.

"В Україні на кону ваша безпека, наш мир", – сказав Макрон, додавши, що Європа повинна думати про "власну оборону і безпеку", інакше "може загинути".

Емманюель Макрон напередодні прибув до Німеччини з триденним візитом, який став першим державним візитом французького президента до Німеччини за останні 24 роки.

Візит Макрона розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.