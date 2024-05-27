Макрон в Германии предостерег от увлечения автократами в Европе

Французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Германию 27 мая выразил обеспокоенность ростом популярности ультраправых в европейской политике и предостерег от увлечения авторитарными режимами в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В речи в городе Дрезден на востоке Германии, где один из самых высоких уровней поддержки ультраправых в стране, Макрон заявил, что крайние политики в европейских демократиях распространяют увлечение авторитарными идеями.

"Повсюду в наших демократиях эти идеи процветают, подталкиваемые крайностями и, в частности, ультраправыми. Этот злой ветер дует в Европе, так давайте проснемся", – добавил он.

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Французский лидер также призвал "найти в себе силы и решимость" защищать "набор ценностей", за которым стоит Европа, упомянув в частности об угрозе российской полномасштабной агрессии против Украины для европейского проекта.

"В Украине на кону ваша безопасность, наш мир", – сказал Макрон, добавив, что Европа должна думать о "собственной обороне и безопасности", иначе "может погибнуть".

Эмманюэль Макрон накануне прибыл в Германию с трехдневным визитом, который стал первым государственным визитом французского президента в Германию за последние 24 года.

Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже длительное время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем были напряженные отношения.