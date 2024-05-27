Макрон в Германии предостерег от увлечения автократами в Европе
Французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Германию 27 мая выразил обеспокоенность ростом популярности ультраправых в европейской политике и предостерег от увлечения авторитарными режимами в Европе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
В речи в городе Дрезден на востоке Германии, где один из самых высоких уровней поддержки ультраправых в стране, Макрон заявил, что крайние политики в европейских демократиях распространяют увлечение авторитарными идеями.
"Повсюду в наших демократиях эти идеи процветают, подталкиваемые крайностями и, в частности, ультраправыми. Этот злой ветер дует в Европе, так давайте проснемся", – добавил он.
Французский лидер также призвал "найти в себе силы и решимость" защищать "набор ценностей", за которым стоит Европа, упомянув в частности об угрозе российской полномасштабной агрессии против Украины для европейского проекта.
"В Украине на кону ваша безопасность, наш мир", – сказал Макрон, добавив, что Европа должна думать о "собственной обороне и безопасности", иначе "может погибнуть".
Эмманюэль Макрон накануне прибыл в Германию с трехдневным визитом, который стал первым государственным визитом французского президента в Германию за последние 24 года.
Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже длительное время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем были напряженные отношения.