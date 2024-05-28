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Германия натурализовала рекордное количество людей за более чем 20 лет

Новости — Вторник, 28 мая 2024, 14:22 — Кристина Бондарева

В прошлом году количество людей, получивших немецкое гражданство, достигло самого высокого уровня с момента начала наблюдений в 2000 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Количество натурализаций выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление.

В абсолютных цифрах в 2023 году было натурализовано около 200 100 человек.

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В 2023 году немецкое гражданство получили представители 157 различных национальностей, чаще всего из Сирии, Турции, Ирака, Ирака, Румынии и Афганистана. 

Вместе на эти страны приходится более половины всех натурализаций.

Средний возраст натурализованных граждан составил 29,3, а значит, они значительно моложе населения в целом.  Доля натурализованных женщин составила 45%.

Бывшие граждане Сирии составляли самую большую группу натурализованных граждан, на которую пришлось более трети всех натурализаций. Их количество выросло еще на 56% по сравнению с предыдущим годом. 

"Высокое количество натурализаций сирийцев, таким образом, связано с высокой иммиграцией сирийских искателей убежища в 2014-2016 годах, которые сейчас все чаще отвечают требованиям для натурализации", – сообщили в статистическом управлении.

Количество натурализаций украинцев выросло на 6% до 5 900 в 2023 году после почти трехкратного увеличения с 1 900 до 5 600 в 2021-2022 годах. Натурализация граждан Украины составила 3% от всех натурализаций в 2023 году.

19 января этого года парламент Германии смягчил правила предоставления гражданства.

Федеральное правительство, которое инициировало изменения, надеялось таким образом сделать Германию более привлекательной для иностранной рабочей силы. 

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