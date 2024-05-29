В США вблизи аэропорта разбился истребитель F-35

В Соединенных Штатах вблизи аэродрома в международном аэропорту Альбукерке, главном международном аэропорту штата Нью-Мексико, разбился истребитель F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

По словам представителей аэропорта и пожарной службы Альбукерке, пилота, который был единственным человеком на борту, в сознании доставили в больницу с серьезными травмами.

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По состоянию на вечер вторника пилот находился в стабильном состоянии, говорится в пресс-релизе авиабазы Киртленд.

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В комментарии ABC News неназванный американский чиновник заявил, что самолет был новым F-35, которым управлял пилот Агентства по управлению оборонными контрактами, и его транспортировали с завода компании Lockheed Martin для передачи в эксплуатацию.

Lockheed Martin заявила, что F-35B направлялся из штата Техас на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, когда разбился после дозаправки на авиабазе Киртленд в Нью-Мексико.

"Пилот благополучно катапультировался", – говорится в заявлении компании.

Недавно в США вблизи военно-воздушной базы Голломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16.

В январе в США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Инцидент произошел при плохих погодных условиях – минусовой температуре и густом тумане, ограничивающем видимость, сообщила американская пресса.

Напомним, в ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.

А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.