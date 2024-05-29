ЗМІ: У Греції в контейнері з бананами виявили кокаїн на 2 млн євро

Грецька влада у вівторок конфіскувала близько 46 кілограмів кокаїну, захованого в контейнері з бананами на борту судна, яке оглядали в порту міста Пірей.

Як пише "Європейська правда", про це Ekathimerini повідомили джерела в поліції.

За словами митника, який проводив розслідування разом з працівниками відділу по боротьбі з наркотиками, вартість виявленої у вівторок партії становить близько двох мільйонів євро.

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"Розслідування все ще триває, щоб ліквідувати цю міжнародну мережу наркоторгівлі та встановити, чи пов'язана ця справа з іншими подібними випадками, що розслідуються", – заявили правоохоронці.

Минулого тижня грецька влада заявила про ліквідацію міжнародного злочинного угруповання, яке займалося перевезенням кокаїну в морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Правоохоронці зазначили, що десятки поліетиленових пакетів, що містили понад 210 кг кокаїну, були знайдені й конфісковані в контейнерах з креветками в порту Пірея.

Варто зазначити, що останнім часом переховування наркотичних засобів у вантажах з бананами стало поширеним способом переправляти їх у Європу. Торік Іспанія заявила про виявлення рекордної партії кокаїну серед еквадорських бананів.

У Німеччині контрабандний вантаж виявили вже після доставки бананів у супермаркети.