СМИ: В Греции в контейнере с бананами обнаружили кокаин на 2 млн евро

Греческие власти во вторник конфисковали около 46 килограммов кокаина, спрятанного в контейнере с бананами на борту судна, которое досматривали в порту города Пирей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Ekathimerini сообщили источники в полиции.

По словам таможенника, который проводил расследование вместе с работниками отдела по борьбе с наркотиками, стоимость обнаруженной во вторник партии составляет около двух миллионов евро.

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"Расследование все еще продолжается, чтобы ликвидировать эту международную сеть наркоторговли и установить, связано ли это дело с другими подобными случаями, которые расследуются", – заявили правоохранители.

На прошлой неделе греческие власти заявили о ликвидации международной преступной группировки, занимавшейся перевозкой кокаина в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Правоохранители отметили, что десятки полиэтиленовых пакетов, содержавших более 210 кг кокаина, были найдены и конфискованы в контейнерах с креветками в порту Пирея.

Стоит отметить, что в последнее время сокрытие наркотических средств в грузах с бананами стало распространенным способом переправлять их в Европу. В прошлом году Испания заявила об обнаружении рекордной партии кокаина среди эквадорских бананов.

В Германии контрабандный груз обнаружили уже после доставки бананов в супермаркеты.