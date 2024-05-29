Експрем'єра Мальти судять в корупційній справі про приватизацію лікарень

Експрем'єр Мальти Джозеф Мускат та інші колишні високопосадовці не визнали себе винними у вівторок у суді за звинуваченнями у зв'язку із суперечливою угодою про приватизацію трьох державних лікарень у 2016 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

На досудовому слуханні у вівторок Мускат, його колишній керівник його апарату Кіт Шембрі та ексміністр енергетики Конрад Міцці не визнали себе винними за звинуваченнями, що стосуються, зокрема, хабарництва та відмивання грошей.

У середу перед судом постануть також інші обвинувачені, зокрема Кріс Фірн, який подав у відставку з посади віцепрем'єра через кілька днів після того, як з'явилися новини про звинувачення, які він публічно заперечив.

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Кілька сотень прихильників Муската зібралися перед будівлею суду напередодні слухань, скандуючи гасла на підтримку політика, який досі користується великою популярністю серед частини виборців Лейбористської партії.

В обвинувальному акті 19 людям, серед яких – Мускат, колишній керівник його апарату Кіт Шембрі та ексміністр енергетики Конрад Міцці – висунули звинувачення в багаторічній справі стосовно ймовірної корупції під час продажу лікарень групі Vitals Global Healthcare.

Як писали ЗМІ, Мускат нібито отримав 60 тисяч євро від компанії, пов'язаної з американською групою Steward Health Care, яка у 2018 році перебрала на себе контракт з лікарнями від Vitals Global Healthcare.

Джозеф Мускат став прем'єр-міністром Мальти у 2013 році й пішов у відставку у січні 2020-го на тлі суспільного тиску у зв’язку із вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.