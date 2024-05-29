Експрем'єра Мальти судять в корупційній справі про приватизацію лікарень
Експрем'єр Мальти Джозеф Мускат та інші колишні високопосадовці не визнали себе винними у вівторок у суді за звинуваченнями у зв'язку із суперечливою угодою про приватизацію трьох державних лікарень у 2016 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
На досудовому слуханні у вівторок Мускат, його колишній керівник його апарату Кіт Шембрі та ексміністр енергетики Конрад Міцці не визнали себе винними за звинуваченнями, що стосуються, зокрема, хабарництва та відмивання грошей.
У середу перед судом постануть також інші обвинувачені, зокрема Кріс Фірн, який подав у відставку з посади віцепрем'єра через кілька днів після того, як з'явилися новини про звинувачення, які він публічно заперечив.
Кілька сотень прихильників Муската зібралися перед будівлею суду напередодні слухань, скандуючи гасла на підтримку політика, який досі користується великою популярністю серед частини виборців Лейбористської партії.
В обвинувальному акті 19 людям, серед яких – Мускат, колишній керівник його апарату Кіт Шембрі та ексміністр енергетики Конрад Міцці – висунули звинувачення в багаторічній справі стосовно ймовірної корупції під час продажу лікарень групі Vitals Global Healthcare.
Як писали ЗМІ, Мускат нібито отримав 60 тисяч євро від компанії, пов'язаної з американською групою Steward Health Care, яка у 2018 році перебрала на себе контракт з лікарнями від Vitals Global Healthcare.
Джозеф Мускат став прем'єр-міністром Мальти у 2013 році й пішов у відставку у січні 2020-го на тлі суспільного тиску у зв’язку із вбивством журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.