Экс-премьера Мальты судят в коррупционном деле о приватизации больниц

Экс-премьер Мальты Джозеф Мускат и другие бывшие высокопоставленные чиновники не признали себя виновными во вторник в суде по обвинениям в связи с противоречивой сделкой о приватизации трех государственных больниц в 2016 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На досудебном слушании во вторник Мускат, его бывший руководитель его аппарата Кит Шембри и экс-министр энергетики Конрад Мицци не признали себя виновными по обвинениям, касающимся, в частности, взяточничества и отмывания денег.

В среду перед судом предстанут и другие обвиняемые, в частности Крис Фирн, который подал в отставку с должности вице-премьера через несколько дней после того, как появились новости об обвинениях, которые он публично опроверг.

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Несколько сотен сторонников Муската собрались перед зданием суда накануне слушаний, скандируя лозунги в поддержку политика, который до сих пор пользуется большой популярностью среди части избирателей Лейбористской партии.

В обвинительном акте 19 людям, среди которых – Мускат, бывший руководитель его аппарата Кит Шембри и экс-министр энергетики Конрад Мицци – предъявили обвинения в многолетнем деле о возможной коррупции при продаже больниц группе Vitals Global Healthcare.

Как писали СМИ, Мускат якобы получил 60 тысяч евро от компании, связанной с американской группой Steward Health Care, которая в 2018 году взяла на себя контракт с больницами от Vitals Global Healthcare.

Джозеф Мускат стал премьер-министром Мальты в 2013 году и ушел в отставку в январе 2020-го на фоне общественного давления в связи с убийством журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.