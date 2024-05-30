Литва денонсує міжнародний договір із Росією про правову допомогу

Уряд Литви схвалив пропозицію Мін'юсту про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами міністерки юстиції Литви Евеліни Добровольської, після розпочатої Росією безпрецедентної військової агресії проти України, вчиняються грубі порушення принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, тож Литва має чітко заявити свою політичну волю та припинити співпрацю у сфері міжнародних відносин із країною-агресором.

Як зазначили у Мін’юсті Литви, вже понад два роки правове співробітництво за цим договором де-факто не здійснюється, і запити, отримані Литвою від Росії про правову допомогу, не реалізуються, за винятком випадків, коли це пов'язано винятково і безпосередньо з інтересами громадян Литовської Республіки.

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Оскільки продовження договору з Росією має відбутися 21 січня 2025 року, завдання полягає в тому, щоб денонсувати договір якомога швидше – до автоматичного продовження його терміну дії ще на п'ять років.

У квітні аналогічний договір з РФ розірвала Естонія.

Нещодавно митниця Литви на 329 944 євро оштрафувала литовську компанію, яка купувала товари у російських фірм, що потрапили під міжнародні санкції.