Литва денонсирует международный договор с Россией о правовой помощи

Правительство Литвы одобрило предложение Минюста о денонсации международного договора с РФ о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, после начатой Россией беспрецедентной военной агрессии против Украины, совершаются грубые нарушения принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, поэтому Литва должна четко заявить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в сфере международных отношений со страной-агрессором.

Как отметили в Минюсте Литвы, уже более двух лет правовое сотрудничество по этому договору де-факто не осуществляется, и запросы, полученные Литвой от России о правовой помощи, не реализуются, за исключением случаев, когда это связано исключительно и непосредственно с интересами граждан Литовской Республики.

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Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 года, задача состоит в том, чтобы денонсировать договор как можно скорее – до автоматического продления его срока действия еще на пять лет.

В апреле аналогичный договор с РФ разорвала Эстония.

Недавно таможня Литвы на 329 944 евро оштрафовала литовскую компанию, которая покупала товары у российских фирм, попавших под международные санкции.