В Європі та США провели масштабну поліцейську операцію: 4 осіб арештували

Поліція та агентство ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) ліквідували комп'ютерні мережі, відповідальні за розповсюдження програм-вимагачів через шкідливі електронні листи в межах великої міжнародної операції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Євроюст зазначив, що в межах операції поліція арештувала чотирьох "високопоставлених" підозрюваних, вивела з ладу понад 100 серверів та захопила контроль над більш ніж 2 тисячами інтернет-доменів.

За даними відомства, дії з вилучення серверів цього тижня включали скоординовані рейди в Німеччині, Нідерландах, Франції, Данії, Україні, США та Великій Британії.

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У заяві нідерландської поліції йдеться, що фінансові збитки, завдані цією мережею урядам, компаніям та окремим користувачам, оцінюються в сотні мільйонів євро.

За словами Євроюсту, операцію провели після масштабного вилучення у 2021 році ботнету під назвою Emotet.

Ботнет – це комп'ютерна мережа, що складається з деякої кількості хостів, із запущеними ботами — автономним програмним забезпеченням.

"Мільйони людей також стали жертвами, оскільки їхні системи були заражені, що зробило їх частиною цих ботмереж", – йдеться в заяві поліції Нідерландів.

Євроюст повідомив, що один із головних підозрюваних заробив криптовалюту на суму щонайменше 69 мільйонів євро, здаючи в оренду незаконні ресурси для розповсюдження програм-вимагачів.

Заступник голови Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Мартіна Лінк назвала цю операцію "найбільшою кіберполіцейською міжнародною операцією".

"Завдяки інтенсивній міжнародній співпраці вдалося знешкодити шість найбільших сімейств шкідливого програмного забезпечення", – сказала вона у своїй заяві.

Раніше керівник агентства Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки Юхан Лепасаар заявив, що кількість кібератак 2024 року подвоїлася, та додав, що за багатьма з них стоїть Росія.

Перед цим Рада ЄС закликала відповідні органи Євросоюзу та країн-членів активізувати усі наявні інструменти, щоб не допустити іноземного втручання у вибори.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС затвердив заборону ще чотирьох пропагандистських ресурсів Росії.

Також нещодавно Єврокомісія почала розслідування щодо Meta через недостатню боротьбу з дезінформацією РФ.