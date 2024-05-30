В Европе и США провели масштабную полицейскую операцию: четырех человек арестовали

Полиция и агентство ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) ликвидировали компьютерные сети, ответственные за распространение программ-вымогателей через вредоносные электронные письма в рамках крупной международной операции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Евроюст отметил, что в рамках операции полиция арестовала четырех "высокопоставленных" подозреваемых, вывела из строя более 100 серверов и захватила контроль над более чем 2 тысячами интернет-доменов.

По данным ведомства, действия по изъятию серверов на этой неделе включали скоординированные рейды в Германии, Нидерландах, Франции, Дании, Украине, США и Великобритании.

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В заявлении нидерландской полиции говорится, что финансовые убытки, нанесенные этой сетью правительствам, компаниям и отдельным пользователям, оцениваются в сотни миллионов евро.

По словам Евроюста, операцию провели после масштабного изъятия в 2021 году ботнета под названием Emotet.

Ботнет – это компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными ботами – автономным программным обеспечением.

"Миллионы людей также стали жертвами, поскольку их системы были заражены, что сделало их частью этих бот-сетей", – говорится в заявлении полиции Нидерландов.

Евроюст сообщил, что один из главных подозреваемых заработал криптовалюту на сумму не менее 69 миллионов евро, сдавая в аренду незаконные ресурсы для распространения программ-вымогателей.

Заместитель председателя Федерального ведомства уголовной полиции Германии Мартина Линк назвала эту операцию "крупнейшей киберполицейской международной операцией".

"Благодаря интенсивному международному сотрудничеству удалось обезвредить шесть крупнейших семейств вредоносного программного обеспечения", – сказала она в своем заявлении.

Ранее руководитель агентства Евросоюза по вопросам сетевой и информационной безопасности Юхан Лепасаар заявил, что количество кибератак в 2024 году удвоилось, и добавил, что за многими из них стоит Россия.

Перед этим Совет ЕС призвал соответствующие органы Евросоюза и стран-членов активизировать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы.

Напомним, на прошлой неделе ЕС утвердил запрет еще четырех пропагандистских ресурсов России.

Также недавно Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta из-за недостаточной борьбы с дезинформацией РФ.